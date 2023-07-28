عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة حفل الأهرامات .. ترافيس سكوت يعلن خبرًا مفاجئًا للجميع

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

طرح الرابر الأمريكي ترافيس سكوت ألبومه الجديد UTOPIA اليوم، رغم إلغاء حفله في الأهرامات الذي كان يخطط للكشف عن تفاصيل وأغاني ألبومه من خلاله. 

حفل ترافيس سكوت

في الوقت نفسه كشف ترافيس سكوت في تغريدة له أمس، عن نيته لاستكمال خطة إقامة حفله في الأهرامات في موعد آخر بعد إلغاء حفل اليوم، لأسباب لوجستية، كما كشف عن تحضيره لأربعة حفلات مختلفة قريبا. 

وعلق الفنان مصطفى كامل، علي  إلغاء حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وقال الفنان مصطفى كامل :"الحمدلله رب العالمين (انتصار الحق والحفاظ علي القيم والعادات والتقاليد،لم ولن نكون أبدًا ضد تنشيط السياحة، ولم ولن نمنع أيًا من مظاهر الاحتفالات الفنية بكافة ألوانها وتنوعاتها الموسيقية ما دامت لا تمثل قلقًا وخوفًا علي التكوين الفكري والعقائدي لأبنائنا من الشباب المصري".

وتابع:"قمت بأداء واجبي تجاه أبناء وطني بعد ما لمسته من مخاوف وقلق وغيره على عاداتنا وتقاليدنا. أستمعت وشاهدت كل الڤيديوهات الموثقه علي مواقع التواصل الإجتماعي. وكان القرار هو الانحياز التام لآراء ووجهات النظر المحترمة رميت وراء ظهري آراء كل الأصوات القبيحة واصحاب الفكر الشيطاني والأقلام رخيصة السعر والهدف. والمعروف هويتها وإنتماءاتها غير المستحبة والمكروهة عند العبد وعند الرب".

ترافيس سكوت Utopia الأهرامات حفل ترافيس سكوت الراب مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

حقيقة انتقال مهاجم الأهلي إلى الزمالك.. تفاصيل

أزمة جواز السفر تمنع وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة.. تفاصيل

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

موضوعات متعلقة

تامر عاشور يحيي حفل مهرجان العلمين الجديدة.. 5 أغسطس

المهن التمثيلية ترد علي أزمة النقاد الفنيين مع المهرجان القومي للمسرح المصري

لسة حتة.. تأجيل تصوير فيلم أحمد حلمي الجديد

نشرة الفن.. سخرية من مروان بابلو بعد ظهوره بالحجاب في حفل كايروكي وأحمد سعد يشعل مهرجان العلمين

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

نجمة في سن صغيرة .. أبرز إطلالات هنادي مهنا بعيد ميلادها| صور

أنا خجول جدا ومبحبش النكد ونفسي أنجح في التراجيديا.. أبرز تصريحات بيومي فؤاد

ايه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل حفله في مهرجان العلمين | فيديو

ترشيحاتنا

"FESCO" الروسية: نستخدم الدرهم الإماراتي في تعاملاتنا..وهناك خط شحن بين موسكو والقاهرة

طلب عاجل من إعلامي شهير للحكومة

مصر تهزم إسرائيل 45-42 في مباراة تحديد المراكز ببطولة العالم للسلاح

مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها.. ملخص الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد المنستيري

كفاية استفزاز .. مصطفى بكرى يخرج عن شعوره بسبب هذا المشهد

ما يجب فعله في يوم عاشوراء كي يتوب الله عليّ؟.. 3 أشياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول هذه الأطعمة في الصيف| اعرف السبب

بـ 3 خطوات .. علاج ضربة الشمس للكبار

اندمج في الغناء.. شاب صيني يصاب بمرض خطير بسبب حفلة

ثمن السوار فقط 4500 جنيه إسترليني.. هذه قيمة الإطلالة الأخيرة لملكة بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ