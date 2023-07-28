العلمين الجديدة تثبت مكانتها بين المدن الساحلية في وقت قصير.. فيديو

استعرضت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» سلسبيل سليم، أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، إذ ذكرت أن الفعاليات مستمرة داخل المهرجان الذي يُعد أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، فضلًا عن كونه الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة العربية، مؤكدة أن المهرجان بدأ في 13 يوليو الجاري، وشاهد الجميع الكثير من الفعاليات، وسوف تستمر فعالياته حتى يوم 26 من شهر أغسطس القادم، تحت شعار «العالم علمين».

وأضافت «سلسبيل سليم»، خلال رسالة لها على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أننا نتحدث في المهرجان عن 12 نشاطًا متنوعا، بين الفني والرياضي والثقافي، مؤكدة أنها بالأمس، شاهد الجميع حفلة الفنان المصري أحمد سعد، وكانت الأجواء في غاية من البهجة والفرحة، إذ بدأ حفله بالألعاب النارية، والكثير من الجمهور من جميع مختلف الجنسيات، ومن جميع أنحاء دول العالم، أشادوا بروعة التنظيم وروعة الأغاني.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن الفنان أحمد سعد معروف بأغانية المبهجة والسعدية، ومن المقرر أن ينعقد اليوم حفلة للفنان والمطرب راغب علامة، وكذلك للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والكثير من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية، وذلك على مسرح العلمين ومسرح الشارع، « هذه الأماكن والفعاليات لاقت الكثير من الإقبال من قبل جمهور الوطن العربي، وأيضًا على المستوى الدولي، وهذا يدل على اهتمام دول العالم كافة بالمهرجان».

وأكدت سلسبيل سليم، أن هذا الحضور يؤكد أن العلمين المدينة الذكية استطاعت في وقت قصير أن تثبت مكانتها بين جميع المدن الساحلية، مؤكدة أنه بالنسبة للجانب الرياضي، سوف نشهد تكملة البطولة الدولية للبادل، والتي تُلعب بمشاركة 100 لاعب من مختلف جنسيات دول العالم، فهذه اللهبة التي عرفت لأول مرة في المكسيك عام 1996 لاقت اعجاب الكثيرين، ومن ثم انتشرت في كثير من أنحاء العالم، فضلًا أنه سيكون هناك فعاليات خاصة بالموضة.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه سيكون هناك لمحبي الأزياء والموضة فعالية وحفلة لأفضل 10 مصممين حول الوطن العربي، فضلًا عن فعالية لمصمم عالمي، بجانب عروض كثيرة، وعلى المستوى الغنائي سوف يكون هناك احتفالات للموسيقار الكبير عمر خيرت، والمهرجان يعرض تباعا الكثير من المفاجآت، نحن أمام حدث عالمي كما ذكر النقاد والمحللين، هذا المهرجان الذي ولد كبير ، وولد عملاق، تحت شعار العالم علمين.