بسبب فاتورة مياه .. عاطل يطعن جاره في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات مقتل شخص بسبب خلافات على فاتورة مياه بمنطقة الجيزة.

عاطل يقتل جاره في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوجود مشاجرة وقتيل في دائرة قسم الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة التي باشرها اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات على دفع فاتورة مياه، نتج عنها قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بطعنات متفرقة أودت بحياته.

وشرحت التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات بينهما على دفع فاتورة مياه، تطورت إلى مشاجرة وتراشق بالألفاظ قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه مستخدما آلة حادة.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجرى العرض على النيابة العامة في الجيزة.