خبير: البرلمان الليبي وضع خارطة طريق لاختيار رئيس الوزراء

علق الدكتور محمد أبو الفضل، الخبير في الشأن الليبي، على البيان الخاص باحترام إرادة الشعب الليبي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"،:"البرلمان الليبي حدد قواعد الاختيار في بيانه الذي أرسله إلى لجنة «6 + 6»، موضحاً أن المبعوث الأممي تعامل مع البيان الذي أصدره البرلمان الليبي وكأن هناك شخصية محددة تم اختيارها بالفعل ولذلك رد عليه البرلمان الليبي مرة أخرى بأن بيان البرلمان هو بمثابة خارطة طريق وليس اختيارًا لشخصًا بعينه.

وأشار إلي أن البرلمان الليبي وضع خارطة طريق لاختيار رئيس الوزراء الليبي ولم يحدد شخصًا بعينه، ويقوم بعد ذلك الشخص الذي تم اختياره بتشكيل الحكومة.

ولفت إلى أن هناك إصرار من جانب الدول الغربية الكبرى (أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) على استمرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية صلاحياتها منذ حوالي عام بقيادة عبدالحميد الدبيبة.