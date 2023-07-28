ليبيا: نمو إفريقيا ينعكس إيجابيا على الاقتصاد العالمي

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن خلق شراكات استراتيجية جادة ومتوازنة وعادلة مع الاتحاد الروسي ستساهم في تعزيز قدرات القارة على إنجاز مستهدفات وطموحات الأجندة القارية.



وأضاف “المنفي” خلال كلمته في اليوم الثاني من فعاليات القمة الروسية الإفريقية: “نمو قارة إفريقيا الغنية بالموارد والثروات الطبيعية سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد العالمي وهو ما يستوجب من جميع الشركاء تغير أنماط التعاون السائد بحيث تحل الشراكة محل التباعية والتوازن مخل الاختلال خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الأولية مقابل أسعار المنتجات المصنعة والتمويل المشترك محل القروض المكبلة والمثقلة لميزانية البلدان الإفريقية”.



واسترسل رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن الإسراع في مشروعات البنية التحتية مثل تشيد الطرق والسكك الحديدية وغيرها سيمكن العالم من مواجهة عددًا من الأزمات والمخاطر مثل المجاعات وارتفاع أسعار المنتجات.