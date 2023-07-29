نورهان الشيخ: التعاون مع روسيا لا يعني أن مصر وإفريقيا ضد أمريكا

علقت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الإفريقية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، إن الدول الأوروبية وأمريكا يسعون جاهدين لجعل الدول الإفريقية تتخندق معهما ضد روسيا، لافتة إلى أن الدول الإفريقية لا يجب عليها أن تتخندق مع أحد ضد أحد.

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الروسية الإفريقية اشتملت على عدة محاور رئيسية في غاية الأهمية منها تشخيص الوضع الدولي الراهن وحجم التغيرات التي تواجه مصر والعالم، بالإضافة إلى رؤية مصر وموقفها من التحديات والمتغيرات بشكل عام.

وأوضحت أن التعاون مع روسيا لا يعني أن مصر وإفريقيا ضد أمريكا والعكس وهذا هو مفهوم الاستقلال الحديث، لافتة إلى أن شعار القمة الروسية الإفريقية كان واضحًا جدًا وهو الأمن والتنمية وهذا ما تحتاجه القارة.



https://youtu.be/vT_e1_95Gmw



