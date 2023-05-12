نورهان الشيخ: المصريون فتحوا أبوابهم وقلوبهم للسودانيين

أكدت الدكتورة نورهان الشيخ، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن المفاوضات الجارية الآن في السودان تستهدف التوصل لاتفاق حول الهدنة، لإنهاء الأزمة السودانية.

وقالت الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن المصريين فتحوا أبوابهم وقلوبهم للسودانيين، ولا يمكن التعامل معهم كلاجئين سواء على المستوى المادي، أو النفسي كما يحدث في بعض الدول.

وتابعت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن 150 ألف مواطن سوداني غادروا بلادهم، وما يقرب من 50% من هذا العدد متواجد حاليا في مصر.

أمر غير مسئول

وأشارت نورهان الشيخ إلى أن إثيوبيا تلعب دورا سلبيا في الأزمة السودانية، عبر تغذية الصراع لمصالح داخلية، وهو أمر غير مسئول يعرض الشعب السوداني والمنطقة بأكملها إلى خطر شديد.