خالد صديق: مشروعات صندوق التنمية الحضرية بالمحافظات تتكلف تريليون و160مليار جنيه

قدم الإعلامي جابر القرموطي، حلقة خاصة من داخل مشروع حدائق الفسطاط، ببرنامج ماشيت والمذاع عبر قناة سي بي سي، للوقوف علي النقلة الحضارية التي حدثت بالمدينة.

وقال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه تم نقل سكان منطقة حدائق الفسطاط إلى معيشة أفضل، في المساكن التي أقيمت لهم وتعد مشروعا متكاملا به مركز طبي ومدارس وسينما ومكتبة.

وتابع خالد صديق،"مشروع حدائق الفسطاط يعد متنفس في قلب القاهرة ويقام على مساحة 500 فدان، والمشروع يتكلف 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات صندوق التنمية الحضرية بكل المحافظات يصل إلى تريليون و160 مليار جنيه حتى عام 2030.

وأكمل رئيس صندوق التنمية الحضرية، "قبل التفكير في أي مشروع يتم التفكير في نقل السكان في مناطق جيدة، ونجلس مع السكان لمعرفة طلباتهم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وليس هناك متضررين من السكان المنقولين إلى مشروعات سكنية".

