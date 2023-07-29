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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يحذر من "تهديد وجودي" بسبب تفاقم أزمة المناخ

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، إن أزمة المناخ صارت تشكل "تهديدا وجوديا" للبلاد، بينما تسجل الولايات المتحدة على غرار باقي دول العالم درجات حرارة غير مسبوقة.

وذكر بايدن في تغريدة على موقع "تويتر"، أن إدارته اتخذت إجراءات غير مسبوقة من أجل مكافحة تغير المناخ، فيما يقول نشطاء البيئة إن الإجراءات المعلنة حتى الآن لا تلبي الحاجة ولا تكبح الخطر القائم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى اتخاذه إجراءات في وقت سابق من يوليو الجاري، من أجل تخفيف شدة الحر، وجعل التبريد في متناول جيوب الأمريكيين.

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وتابع أن الخبراء يقدرون أن الحرارة الشديدة تكلف الولايات المتحدة خسارة فادحة قدرها مئة مليار دولار كل سنة، بينما تتأثر فئات ضعيفة من المجتمع على نحو أشد؛ مثل كبار السن ومن يعيشون بدون مأوى.

ونبه إلى أن المناطق الأكثر حظوة من حيث التنمية هي التي تعاني وتجد صعوبة في التغلب على تداعيات المناخ، وسط تهديدات تحدق بالمزارع والمصايد والغابات.

ويقدم الديمقراطيون أنفسهم في الولايات المتحدة بمثابة الطرف السياسي الأكثر حرصا على مجابهة تغير المناخ، في حين يقال إن الجمهوريين يركزون على منافع الاقتصاد بدرجة أولى.
 

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