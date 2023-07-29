بركات يشيد بمستوى الزمالك أمام الاتحاد المنستيري ويكشف أفضل لاعبي المباراة

أثنى محمد بركات على أداء الزمالك خلال مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ البطولة العربية.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تواجد الزمالك في أي بطولة، وضع طبيعي يُنافس عليها، وواضح من خلال أداء الزمالك ضد الاتحاد المنستيري أن لاعبي الزمالك يريدون المنافسة على البطولة العربية".



أضاف: "واضح إن أوسوريو حضر للقاء بشكل جيد، والزمالك ينفذ خطة لعب أوسوريو بشكل جيد، سواء والكرة مع الزمالك أو إن كان الفريق في وضع دفاعي".



وواصل: "عمر جابر أفضل لاعب من وجهة نظري في مباراة الاتحاد المنستيري".



واختتم: "أحمد فتوح أيضا قدم مباراة رائعة وحمزة المثلوثي أدى دوره بشكل رائع".