خالد صديق: مدينة حدائق الفسطاط مقامة على مساحة 500 فدان

قدم الإعلامي جابر القرموطي، حلقة خاصة من داخل مشروع حدائق الفسطاط، ببرنامج ماشيت والمذاع عبر قناة سي بي سي، للوقوف علي النقلة الحضارية التي حدثت بالمدينة.

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن مدينة حدائق الفسطاط، مقامة علي مساحة 500 فدان.



واوضح صديق، ان هناك تحالفا عالميا لإدارة حدائق الفسطاط، في إطار مشروع القاهرة التاريخية، مشددا: "القاهرة ستصبح من أجمل المدن.

وتابع رئيس رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال حواره بقناة سي بي سي:"دخول حدائق الفسطاط سيكون مجانيا لكل المواطنين، والدولة المصرية تهادي أهلها لتسعد الناس.