توفير فاتورة الكهرباء.. 5 نصائح للحفاظ على عمر التكيف

مع ارتفاع درجات الحرارة الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم بات من الصعب الاستغناء على المكيف، إلا أنه في المقابل قد يشتكى الكثيرين من توقف مكيفات الهواء أو قيام بإطلاقها لهواء ساخن وذلك بسبب الارتفاع الشديد للحرارة.إليك وفقا لموقع thearchitectsdiary بعض النصائح ليعمل مكيف الهواء بكامل طاقته خلال فصل الصيف

1-تنظيف المرشحات

قد تتسخ فلاتر الهواء في التكييف بعد الاستخدام الطويل، ولمنع حدوث ذلك، يمكن تنظيف المرشحات كل 3 أشهر، من خلال الاتصال بالمتخصصين للصيانة الروتينية.

2-إغلاق الغرفة



يجب عدم ترك باب الغرفة مفتوحا،حتى لاسيتسرب الهواء البارد إلى خارج الغرفة، وسيعمل المكيف لإخراج المزيد من الهواء إلى الغرفة.

3-إيقاف تشغيله عند عدم استخدامه



يجب إبقاء مكيف الهواء مغلقا وذلك عندما لا تكونين في الغرفة، حتى لا يعمل فوق طاقته.

4- غرفتك مظللة



يجب إغلاق النوافذ والقيام بسحب الستائر حتى لا يدخل ضوء الشمس إلى الغرفة، وذلك لأن الشمس ترسل الأشعة فوق البنفسجية لتسخين الغرفة بشكل كبير.

5-تنظيف فتحات المكيف

يجب تنظيف فتحات المكيف كل 3-4 أشهر حتى لا يتراكم الغبار داخل الفتحة.