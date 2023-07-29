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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من زعيم كوريا الشمالية بشأن الصين

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، إن زعيم البلاد كيم جونغ أون التقى بالوفد الصيني الذي يزور بيونج يانج للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية، وتعهد بتطوير العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى "آفاق جديدة".

وأقام كيم حفل استقبال للوفد الصيني الذي يرأسه لي هونج تشونج، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، يوم الجمعة. وهو أول وفد صيني يزور كوريا الشمالية منذ بدء جائحة كوفيد-19.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "تم التأكيد مجددا في المحادثات على موقف الجانبين وحكومتي البلدين للتعامل مع الوضع الدولي المعقد بمبادرتهما وتطوير الصداقة والتعاون، بشكل مطرد إلى مرحلة عالية جديدة".

وجاء الاجتماع بعد أن وقف مسؤولون من الصين وروسيا جنبا إلى جنب مع كيم يوم الخميس أثناء استعراضهم لأحدث الصواريخ ذات القدرات النووية والطائرات المسيرة الهجومية في عرض عسكري بالعاصمة بيونج يانج.

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