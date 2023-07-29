بنك ناصر الاجتماعي يشارك في معرض ديارنا لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي



يشارك بنك ناصر الاجتماعي في فعاليات معرض وزارة التضامن الاجتماعي « ديارنا» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت شعار « مصر بتتكلم حرفي» بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي.

حيث تأتي مشاركة البنك إيمانًا وحرصًا من البنك بدعم ومساندة مشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لها، وكذلك لإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالبنك.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك أولى اهتمامًا خاصًا بتقديم المبادرات وبرامج التمويل المختلفة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى لها الدولة، بالإضافة إلي تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة ومساعدة أصحاب هذه المشروعات في هذا القطاع الهام على تسويق منتجاتهم عن طريق إشراكهم في المعارض الكبرى بشكل مستمر وفتح منافذ متنوعة تتيح الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشارت القباج إلى حرص البنك علي تقديم الخدمات غير المالية للمستفيدين من هذه التمويلات من تدريب وتسويق بالتعاون مع الجهات الشريكة، مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدني، بالإضافة إلى مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات الخاصة بإجراءات المنح والمتابعة والضمانات المطلوبة لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، والانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتهم وقدراتهم التنافسية.

وأفادت القباج أن البنك نجح في تقديم تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية واهتم اهتماما خاصا بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة مستورة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي، حيث نجح في تقديم تمويل لأكثر من ٢٥ ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 500 مليون جنيه.

والجدير بالذكر، أن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفقا لاحتياجات المشروع ويسدد على أقساط شهرية لمده تصل إلى 24 شهرًا ويعتبر تمويل "مستورة" أحد المحاور التى ينفذها بنك ناصر الاجتماعي لدعم المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.