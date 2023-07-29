جورج كلوني ورافاييل نادال أبرز زبائنه .. بيع لوحة رسمها خنزير بمبلغ مليون دولار

أثارت قصة الخنزير بيجكاسو دهشة مواقع التواصل بعد حدث غريب من نوعه حيث تم بيع لوحة فنية رسمها الخنزير مقابل مبلغ مالي تخطى المليون دولار.

وداخل حظيرة مهجورة بدأت قصة هذا الخنزير منذ سنوات، عندما عثرت عليه ناشطة في حقوق الحيوان تسمى جوان ليفسون وكان قد التهم كل شئ بستثناء ادوات الرسم، يعود هذا الحدث الى عام 2016، لتبدأ منه أغرب قصة لحيوان.



ودفعت هذه الواقعة ليفسون على أن تعتني بهذا الخنزير فحسب، وإنما دفعتها لتعليمه الرسم لقاء مكافأته بقطوف العنب.

الخنزير بيجكاسو ليس رسام عادي



وأكدت ليفسون أن الخنزير "بيجكاسو" ليس مجرد رسام عادي، وإنما يبتكر أشكال قلوب وأرقام وحروف، وهو ما يزيد من الإعجاب بهذا الرسام الذي تقدر قيمة لوحة واحدة من لوحاته حاليا بـ 26 ألف دولار.



ويقتني هذه اللوحات مجموعة من المشاهير حول العالم مثل الممثل جورج كلوني ولاعب التنس الإسباني روفاييل نادال، كما تستخدم في تصاميم ملصقات المشروبات وتحتل مكانا في معارض كيب تاون.