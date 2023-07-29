برلمانية : لقاء السيسي وبوتين يترجم قوة سياسات مصر الخارجية

قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة الروسية الإفريقية بسان بطرسبرج، ركزت على طرح المشكلات والأزمات التي تواجه دول إفريقيا بهدف وضع خارطة طريق أمام المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته التاريخية لدعم ومساندة دول القارة السمراء.

وأضافت سماء سليمان، أن الرئيس السيسي طالب في كلمته بضرورة اتخاذ قرارات تهدف للتصدي لهذه الأزمات لضمان مستقبل آمن لشعوب القارة السمراء، مشيرًة إلى أن التحديات الضخمة التي تواجهها الدول الإفريقية والتى تعرقل مسارها التنموي وثؤثر على أمنها واستقرارها، تتسبب في إهدار مواردها.

وأشارت "سليمان" إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تؤكد وجود مصر على رأس دول المنطقة وأن القاهرة هي البوابة الأولى لمن يريد الدخول إلى القارة السمراء، مشيرة إلى أن عقد لقاء مشترك بين الرئيس السيسي وفلاديمير بوتين يأتي بمثابة ترجمة واضحة لنجاح سياسات مصر الخارجية والدور الريادي الذي تلعبه القاهرة في توجيه دفة القارة السمراء.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الروسية شهدت تعزيزًا ملحوظًا في الفترة الماضية، مؤكدة أن هذا يعد نجاح للقيادة السياسية الحالية ممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن القمة الروسية الإفريقية تأتي في وقت بالغ الأهمية نظرًا لما بمر به العالم الآن من أزمات وعلى رأسها أزمة الغذاء العالمي.