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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هربا من الحر.. زحام شديد على شواطئ الإسكندرية بسبب رحلات اليوم الواحد

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية صباح اليوم

 أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاعين الشرقي والغربي وشواطئ العجمي، نظرا لارتفاع الأمواج.

وتوافد الرواد والمصطافون من جميع المحافظات على شواطئ الإسكندرية، وأغلبهم من رحلات اليوم الواحد، حيث بلغت نسب الاشغال في شواطئ المحافظة أكثر من 50%.

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وطالبت الإدارة رواد الشواطئ بتوخي الحذر والاستماع لتعليمات المنقذين ومفتشي الشواطئ نظرا لارتفاع الأمواج، والحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها فى المكان المخصص.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

الاسكندرية الرايات الحمراء الراية الصفراء جامعة الإسكندرية رفع الرايات شواطئ الإسكندرية

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