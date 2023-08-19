بعد أزمة الممثلة الإفريقية| فيلم جديد عن كيلوباترا يثير الجدل.. لن تتخيل جنسية البطلة

مع تزايد استعداد الجمهور لاستقبال الفيلم المنتظر "كليوباترا"، يثير الفيلم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعود هذا الجدل إلى اختيار الممثلة الإسرائيلية جال جادوت لأداء دور الملكة الشهيرة كليوباترا. فيما يتعلق بتوظيف الممثلة وتجسيد الشخصية، هل سيؤثر الفيلم على الحقائق التاريخية المتعلقة بكليوباترا؟ وما هي ردود الفعل المتباينة حول هذا الاختيار؟ دعونا نلقي نظرة على التفاصيل.

وتبدأ الضجة حول الفيلم بعد مرور عدة أشهر على عرض مسلسل "الملكة كليوباترا" على نتفليكس، الذي استفز الجمهور المصري بسبب اختيار الممثلة الأفريقية السوداء أديل جيمس للقيام بدور الملكة يونانية الأصل. هذا أثار تساؤلات حول تجسيد كليوباترا في الأعمال الفنية والتمثيل الدقيق للشخصية التاريخية.



نسخة يهودية من كليوباترا



من جهتها، ظهرت أخبار حول تجسيد جال جادوت دور كليوباترا، مما أثار تكهنات حول مدى دقة تمثيلها للشخصية والتزام الفيلم بالحقائق التاريخية. وهل ستقدم جال جادوت نسخة يهودية من كليوباترا؟ وتعرضت جال جادوت لانتقادات من مختلف الاتجاهات بسبب الفيلم. وهاجمها بعض الأفارقة لكونها ممثلة يهودية تلعب دور ملكة "إفريقية"، بينما اعترض الجمهور العربي على تجسيد ممثلة إسرائيلية، مؤيدة للاحتلال الصهيوني، لشخصية ملكة حكمت مصر.

من جهتها، ردت جال جادوت على الانتقادات مؤكدة أن كليوباترا كانت مقدونية الأصل وليست إفريقية. وأوضحت أنها بذلت جهودًا كبيرة للبحث عن ممثلة مقدونية لتجسيد الشخصية، ولكن لم تجد واحدة، مما دفعها لتقديم نفسها للدور والتأكيد على شغفها بتجسيد شخصية كليوباترا.

ومع انتقادات وجدل يحيط بالفيلم، يحافظ فريق العمل على تحفظهم حول التفاصيل، حيث لم يتم الإعلان عن أي ممثل آخر سيشارك جال جادوت في بطولة الفيلم. وعليه، من المثير للاهتمام متابعة تطورات الفيلم وما ستقدمه جال جادوت في دور كليوباترا، وهل سيؤثر هذا الفيلم على الحقائق التاريخية المعروفة حول الملكة الشهيرة.



انسحاب مخرجة Cleopatra

وانسحبت المخرجة باتي جنكنز عن العمل بسبب اختلافات إبداعية، وحلت محلها المخرجة كيري سكوجلاند، وانتهت المؤلفة ليتا كالجروديس من كتابة السكريبت النهائي.

وفي محاولة لاستقطاب الجماهير لدعمها، قالت جال جادوت إن كليوباترا هي الشخصية الحقيقية التي تستحق التمثيل بنفس القوة التي يتم تجسيدها بها في العمل الخيالي Wonder Woman. وأكدت على أنها قرأت العديد من الكتب التاريخية عن كليوباترا، وأنها تحب هذه الشخصية وترغب في تقديم أداء رائع لها.

جال جادوت بين الجيش والفن والتمثيل

الجدير بالذكر أن جال جادوت خدمت في الجيش الإسرائيلي، وبعد انتهاء مدة خدمتها الإجبارية دربت الضباط والعساكر بدنيا لإعدادهم قبل دخول الحروب التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم احترفت بعد ذلك مجال عرض الأزياء والتمثيل.



وأخيرًا، يبدو أن جال جادوت ترغب في أن يلتزم الفيلم بالخلفية العرقية الحقيقية لكليوباترا، وأن جعل الشخصية يهودية لم يكن مخططًا له في الأساس.