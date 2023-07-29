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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفارس الأبيض|ناقد رياضي: الزمالك استطاع كسب ثقة جمهوره بالفوز أمام الفريق التونسي

الزمالك
الزمالك

أعرب طه عبد الله الناقد الرياضي، عن فرحته بفوز نادي الزمالك بمباراة 

أمس أمام الاتحاد المنستيري التونسي وهذا شرف كببر جدا للنادي، مؤكدا أن بهذا الفوز استاع  نادي الزمالك أن يستعيد ثقة جماهيره مرة أخري، بعد تحقيقه المركز الثالث في بطولة الدوري الموسم الماضي.


ووجه عبد الله خلال مداخله هاتفية من تطبيق "سكايب "لبرنامج "صباحنا مصري"المذاع على فضائية “المصرية”، رسالة لنادي النصر ونادي الشباب بأن النادي الزمالك خصم ليس سهلا، وقادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمامهم.

 

وأضاف، الناقد الرياضي، ان أبرز نجوم الزمالك في الفترة الأخيرة بشكل عام هم أحمد نجم وأحمد فتوح وسيد نيمار والذي أستطاع في مبارة أمس تسجيل هدفين ويكون بهم هداف البطولة.

كسب ثقة جمهوره

وأوضح، أن مشوار الزمالك أن سوف يتأهل في مباراة المجموعات  امام مبارة الشباب وهذه مباراة ليست هينة، مؤكدا أن فوز الزمالك بمباراة أمس يجعله قادرا على الفوز أمام نادي الشباب.

أزمة القيد بالزمالك

ونوه طه عبد الله الناقد الرياضي، إلى أن أزمة القيد بنادي الزمالك مازالت مستمرة لأنه لم يسدد الغرامة، وان الزمالك يستطيع يقيد أحمد محمود علاء ويوسف اوباما، لأنهم كانوا معنين ولا يندرجوا تحت العقوبات، وان وأحمد منصور وأحمد عيد فلا يستطيع نادي الزمالك أن يقيدهم إلا بعد الحل من أزمة القيد، مضيفا ن الزمالك يحتاج إلى التركيز في المباريات القادمة بشدة ويركز من جديد، مشوار الزمالك بدأ أمس بالفوز.

نادي الزمالك ثقة جماهيرة المركز الثالث نادي الشباب أزمة القيد الناقد الرياضي

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