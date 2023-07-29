ننشر أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بمطروح

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين إثر حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح إسكندرية الساحلي والذي أسفر عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة وتم نقل المصابين لمستشفى رأس الحكمة.

حيث استقبلت مستشفى راس الحكمة 5 مصابين وهم:

“ر. ع. ا” محمود 33 سنة مطروح كدمات متفرقة بالجسم.

“ش. ا. ن” 36 سنة الإسكندرية جرح قطعي بالجبهة من الناحية اليسري.

“ح. ي. ح” 24 سنة بنها كدمه وتورم بالشفاه السفلية.

“م. ي.ح” 15 سنة القليوبية كدمه بالساعد الأيمن.

“ي. ح. ر” 22 سنة القليوبية كدمه بالوجه.

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بتصادم سيارتين بالكيلو 90 طريقا مطروح إسكندرية الساحلي وعلي الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

استقبلت مستشفى رأس الحكمة 5 مصابين وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتحرير المحضر اللازم.

