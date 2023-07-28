فسحة المصطافين وأهالي مطروح على الكورنيش في الصيف شكل تانى

تمتلك محافظة مطروح العديد من المناظف السياحية التي تجذب إليها العديد من زوار المحافظة للاستمتاع بشواطئها الخلابة والمياه الفيروزية متدرجة الألوان وتتحول محافظة مطروح من محافظة قليلة السكان لا يوجد بها إلا أهالي المحافظة فقط في موسم الشتاء إلى محافظة تجذب إليها العديد من زوار المحافظة من جميع محافظات الجمهورية في ى موسم الصيف.



كما يتحول كورنيش مطروح من منطقة شديدة الهدوء إلى منطقة مكتظة بالسكان ينتشر بها العديد من الخدمات فهناك الباعة الجائلين والثابتين والأكشاك والكافيهات والمطاعم وكل الخدمات التي تجذب إليها المصطفين، وتنتشر الألعاب من عربات الأطفال والهافرات وغيرها.



قام موقع صدى البلد، بجولة على كورنيش مدينة مرسى مطروح الساحرة لرصد عودة الحياة مرة أخرى إلى كورنيش مطروح المهجور في الشتاء وتواجد أعداد كبيرة من المصطافين والأهالي على كورنيش مطروح وفتح محال تجارية وأكشاك مرخصة من محافظة لتوفير كافة الاحتياجات المواطنين.



يقول إيهاب السيد إن كورنيش مدينة مرسى مطروح يكتظ في موسم الصيف بإعداد كبيرة من زوار المحافظة فهي المتعة الأساسية لزوار المحافظة مساءً حيث ياتون إليها بعد قضاء طوال النهار داخل البحر للاستمتاع بالمياه ثم يأتون في الفترة المسائية إلى الكورنيش

وأوضح أن هناك العديد من الخدمات الموفرة إليهم من مطاعم وكافيها وألعاب وسيرك والعديد من الخدمات الاخرى.



واضاف ان اهالي مطروح لا يفضلون الخروج الى الكورنيش في فتره الشتاء وذلك لسوء الاحوال الجويه وانخفاض درجة الحراره بدرجة ملحوظه مع تزايد سرعة الرياح على العكس تماما من فتره الصيف الذين يتوافد الى الكورنيش بكميات كبيرة للاستمتاع به والخدمات المقدمة.



وأشار انه يجب الاهتمام بالكورنيش اكثر من ذلك بإجراء تطوير شامل وتوفير العديد من المناطق متعددة الخدمات حتى يتسنى لجميع زوار المحافظة الاستمتاع بهذا المكان الذي يجذب اليه العديد من زوار المحافظة مضيفا ان يجب الاهتمام أكثر بالكورنيش الشرقي في منطقه الفيروز خاصة وان جميع زوار المحافظة يفضلون الذهاب الى الكورنيش الغربي وذلك لتوافر الخدمات به من مطاعم وكافيهات والعاب والتي لا توجد بكثره في المنطقه الشرقيه.

زحام بمطروح