بسبب وجود قوات فاجنر..ليتوانيا وبولندا تناقشان إغلاق الحدود مع بيلاروسيا

قال نائب وزير الداخلية الليتواني أرنولداس أبرامافيسيوس، اليوم السبت، أن بلاده وبولندا يمكن أن يقررا إغلاق حدودهما مع بيلاروسيا.

قال البلدان إنهما يواجهان تهديدًا متزايدًا بسبب وجود قوات مرتزقة فاجنر في بيلاروسيا ، وهي حليف وثيق لروسيا، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية.

وأفاد أرنولداس أبرامافيسيوس للصحفيين، بأن هناك المناقشات جادة بشأن إمكانية إغلاق الحدود.

وقال أبرامافيسيوس أن هناك مسؤولين حكوميين بولنديين ذهبوا في بلدة حدودية بولندية الخميس الماضي لتقييم الوضع الحالي.

وأوضح أبرامافيسيوس إن حوالي 1200 جندي من فاجنر موجودون في بيلاروسيا ، والغالبية العظمى منهم في ساحة تدريب في أوسيبوفيتشي ، بالقرب من الحدود البولندية.

ولفت أبرامافيسيوس إلى إنه على الرغم من أن فاجنر لا يمثل تهديدًا عسكريًا لبولندا ، إلا أن هناك احتمالًا للاستفزاز.