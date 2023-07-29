تحويل التوك توك لـ العمل بالكهرباء يوفر 35 مليون لتر بنزين يوميا

أكد سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، أنه يجب العمل على تحويل السيارات من العمل بالوقود إلى الغاز الطبيعي.

وقال سامح نعمان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر الكثير للمواطن والدولة، ولدينا حوالي 400 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين ".

وتابع سامح نعمان :" لدينا حوالي 5 مليون توك توك ، الواحد يستهلك حوالي 7 لتر بنزين يوميا ويجب العمل على تحويل التوك توك للعمل بالكهرباء ".

وأكمل سامح نعمان:" تحويل التوك توك للعمل بالكهرباء يوفر 35 مليون لتر بنزين يوميا "، مضيفا:" عمل التوك توك بالكهرباء يحقق فوائد كثيرة ومنها إحكام السيطرة على التوك توك وتقليل معدلات الحوادث والجرائم الناتجة عنه".