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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال زيارته لـ"ألمانيا".

رئيس جامعة المنيا يشيد بنجاحات اتفاقية التعاون مع هيلدسهايم الألمانية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا في جامعة هيلدسهايم الألمانية

قام الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بزيارة لجامعة هيلدسهايم الألمانية، لمتابعة انشطة بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة المنيا وجامعة هيلدسهايم الالمانية، والممول من مؤسسة التعاون والتبادل الأكاديمي الألمانية DAAD في مجال ترميم الآثار، والذي يستهدف التدريب والتبادل الطلابي بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا من كليتي الفنون الجميلة والآداب، ضمن مشروع “المرممون والآثاريون  - ثقافة التفاهم والحفاظ وتفهم الثقافة المادية”.

استقبل رئيس الجامعة الدكتورة ريجينا شولتر مدير متحف رومير وبلتزسوس مدير إدارة السياحة، ود. حسين محمد علي، مدير المشروع، والطلاب والباحثين ضمن وفد الجامعة المنضمين للمشروع.

وأعرب د. فرحات عن سعادته بالزيارة وحسن الاستقبال، مشيداً بالنجاحات التي حققتها الاتفاقية والتي استمرت لمدة خمسة عشر عاما ومستمرة حتى عام ٢٠٢٥، متمنياً مزيداً من التنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين، في مجالات بناء القدرات العلمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات الألمانية.

شهدت الزيارة تسليم د. عصام فرحات المتدربين شهادة إتمام الدورة لهذا العام، وذلك بالاحتفالية التي أقامها قسم الترميم بجامعة هيلدسهايم الألمانية، والقي خلالها كلمة ختام الدورة والتي اشاد فيها بمستوى طلاب جامعة المنيا المشاركين بهذه الدورة ، كما قام بتكريم القائمين على هذا المشروع من الجانب الألماني، وقد أثنى الطرفان على التعاون بين الجامعتين ونتائجه المثمرة.

وعلي هامش الزيارة قام رئيس الجامعة بجولة بصحبة د. ريجينا شولتر، داخل متحف رومير وبلتزسوس هيلدسهايم، الذي يضم مجموعة من الآثار المصرية، من أشهرها تمثال "حيم ايونو" مهندس الهرم الأكبر، كما تفقد ايضاً كتدرائيتين ضما مجموعة نادرة من الآثار المنضمة لحفظ التراث باليونسكو.

الألمانية التبادل الطلابي التبادل الأكاديمي القدرات العلمية بروتوكول التعاون قطاع الناشئين والبراعم قسم الترميم

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