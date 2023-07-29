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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التبخير والحقن| تقنيات حديثة تستخدم في عمليات تضخم والتهاب البروستاتا ..فيديو

تقنيات حديثة للقضاء
تقنيات حديثة للقضاء على التضخم والألتهابات بالبروستاتا

أوضح  الدكتور صلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات الأزهر ، أن أفضل التقنيات التي يتم استخدامها لعلاج  البروستاتا حاليا هي التبخير " تبخير البروستاتا"، ويتم ذلك عندما يكون هناك جزء ضاغط على البروستاتا لأنه يضغط على مجري البول، مؤكدا أنه في العمليات الجراحية للبروستاتا يتم التبخير للبروستاتا سواء بالبلازما او الليزر، ولا تستغرق العملية اكثر من ساعة إلى ساعة ونصف حسب  وذلك حسب حجم البروستاتا، ويتم خروج المريض من اليوم الثاني للعملية.

أكد الدكتو زيدان خلال لقائه ببرنامج “طبيب البلد ”المذاع على فضائية “صدى البلد ”  أن أمراض البروستاتا تصيب الشباب وكبار السن، وهي أخر مكان في الجهاز البولي، إذا حدث تضخم بالبروستاتا فإنها تضغط على مجري البول وتبدأ الشكوي بحرقان بالبول، ويمكن نزول البول في أي وقت، ودائما ما يحدث للرجال أن يكون لديه الشعور بالعطش.

ولفت  رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية إلى أن عمليات البروستاتا كانت ينتج عنها  من قبل نزيف من المريض ويحتاج إلى نقل الدم، و يظل في المستشفي وقتا طويلا، ويتم تركيب لقسطرة ودرنئة، ولكن الآن مع التطور الطبي، لا يتعرض النريض لمثل هذه الأعراض، ويتم خروجة من المستشفي من اليوم الثاني، مؤكدا أن نسب النجاح في عمليات تبخير  أو الليزر البروستاتا كبيرة جدا.

تقنية حقن البروستاتا ببخار المياه الساخنة

وأشار الدكتور صلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية، إلى تقنية جديدة  في عمليات البروستاتا وهي الريزوم وهي الحقن ببخار المياه الساخن، فيتم حقن البروستاتا به مما يجعلها  تنكمش وتنجح أيضا هذه العملية، و كل مريض يحتاج إلى عملية معينة.

لا يوجد سبب معين لتضخم أو الالتهابات الحادة بالبروستاتا

وأضاف،  أنه ليس هناك أسباب واضحة لوجود تضخم أو التهابات الحادة بالبروستاتا، ولكن من الممكن أن تظهر مع تغير السن، او تغير في هرمونات الجسم، أو من الممكن أن يكون مرض وراثي حسب التاريخ العائلي.

 

 

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