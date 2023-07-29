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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تستعد لإصدار بيان عاجل بشأن موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

تحظى حاليا نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بإهتمام معظم الأسر المصرية ، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر لحظة إعلانها رسميا ولذا يتساءل الجميع عن موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 ليطمئن كل طالب على مستقبله .

ومن جانبها، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإصدار بيان رسمي لحسم موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 .

ومن المقرر أن يذاع مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 على التليفزيون المصري والقنوات الإخبارية في بث مباشر، لتتابعه جميع الأسر المصرية المهتمة بهذا الشأن .

وسوف يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 ، في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الساعات المقبلة .

ويعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ارتفاع نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الماضي بنسبة تصل لـ 3 % ، مع ثبات المستوى العام لمجاميع الطلاب دون وجود أي مجاميع فلكية مبالغ فيها تصل لـ 100% أو أكثر .

كما يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 ، قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ، التي تضم أكثر من 30 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية من الشعب الثلاثة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )

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أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

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بخطوات بسيطة.. شوف نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

ويعلن كذلك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 ، عن وجود طلاب من مدارس المكفوفين ومدارس الدمج ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بين قائمة أوائل الثانوية العامة 2023

ويوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 ، أن معظم أوائل الثانوية العامة 2023 من المدارس الحكومية ومدارس الأقاليم".

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

وينشر موقع صدى البلد خطوات سهلة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/
  • اكتب الاسم
  • اكتب رقم الجلوس
  • اكتب رقم التليفون
  • اكتب البريد الالكتروني
  • اضغط سجل الآن

بعد تسجيل البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/  ، سوف يتمكن الطالب بكل سهولة من الاطلاع على درجاته ومجموعه الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 

ويساعد رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/  الطالب الذي سجل بياناته مسبقاً ، على الوصول بشكل مباشر إلى الصفحة الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاصة به .

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