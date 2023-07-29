اشتباكات بين شرطة بنجلاديش وأنصار المعارضة المطالبين باستقالة رئيس الوزراء

أطلقت شرطة بنجلادش الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على أنصار أحزاب المعارضة الذين ألقوا بالحجارة وأغلقوا الطرق الرئيسية في العاصمة دكا يوم السبت للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

ونظم حزب المعارضة الرئيسي ، الذي يعاني من الفوضى منذ سجن زعيمته خالدة ضياء في 2018 بتهم فساد ، مسيرات احتجاجية أكبر في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك واحدة يوم الجمعة ، مما جذب عشرات الآلاف من المؤيدين وسط الغضب من تكاليف المعيشة.

دعا الحزب القومي البنجلاديشي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى التنحي وإجراء الانتخابات المقبلة ، المقرر إجراؤها في يناير 2024 ، في ظل حكومة تصريف أعمال محايدة - وهو مطلب رفضته حكومتها.

وذكرت الشرطة ووسائل الإعلام أن نشطاء حزب بنجلاديش أضرموا النار في حافلات وفجروا قنابل حارقة.

تعرضت قوتنا للهجوم دون أي سبب. قال فاروق أحمد ، المتحدث باسم شرطة العاصمة دكا ، 'كانوا يحاولون فقط تخفيف حركة المرور'.

وأضاف 'اضطررنا لإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للسيطرة على الوضع'.

وقال الحزب الوطني البنغالي إن العشرات من أنصاره أصيبوا. وقالت الشرطة إن 20 ضابطا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات.

وقالت الشرطة إن 90 شخصا على الأقل اعتقلوا بينما احتجز اثنان من كبار قادة الحزب الوطني البنغالي ثم أطلق سراحهما فيما بعد.

وندد عبد المعين خان ، القيادي البارز في الحزب القومي البنجلاديشي ، بعمل الشرطة ووصفه بأنه 'ظلم'.

وقال لرويترز 'الإجراء المتفشي اليوم .. أكد فقط الطبيعة الاستبدادية للنظام الحاكم ويكشف تماما دوافعهم للبقاء في السلطة من خلال انتخابات مزورة.'

وقال إن أكثر من 100 متظاهر اعتقلوا وتعرض العشرات للضرب المبرح ، بينما كانت الشرطة تسعى للحد من 'الحق الأساسي في تكوين الجمعيات'.

وانتقدت الحكومات الغربية والجماعات الحقوقية الحكومة لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

في مايو ، قالت الولايات المتحدة إنها ستقيد تأشيرات الدخول للبنغلادش الذين يقوضون العملية الديمقراطية في الداخل.

اشتعل القلق بعد اتهامات بتزوير الأصوات وقمع المعارضة شابت انتخابات 2014 و 2018. وقد نفت حكومة حسينة هذه الاتهامات.

وواجهت حسينة ، التي حافظت على سيطرة مشددة منذ توليها السلطة في عام 2009 ، اتهامات بالاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير وقمع المعارضة وسجن منتقديها.

سُمح لخصم حسينة اللدود ، رئيسة الوزراء السابقة خالدة ، بالبقاء في المنزل في دكا بموجب حكم خاص منذ جائحة كوفيد -19 ، لكن مُنعت من النشاط السياسي.