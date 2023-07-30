برج القوس .. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 : تحذير لكبار السن

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023

استكشاف المشاكل وإصلاحها في العلاقة وتقديم أفضل ما في المكتب، ستكون هناك مشكلات مالية بسيطة ولكن الصحة ستكون جيدة..

توقعات برج القوس في الحب

يمكنك التخطيط لعطلة نهاية أسبوع رومانسية أو عطلة، يمكن أن يكون بعض العشاق متملكين مما قد يعطل العلاقة اليوم.

برج القوس وحظك اليوم صحيًا

عليك أن تكون حذرا بشأن صحتك اليوم، يمكن أن تكون هناك مشكلات طبية قد تكون خطيرة أيضًا، سيحتاج بعض مواليد القوس الذين لديهم تاريخ في القلب إلى زيارة الطبيب، سيصاب بعض كبار السن بألم في الصدر ومشاكل في التنفس أيضًا.

برج القوس وحظك اليوم في العمل

قد يواجه رواد الأعمال مشكلات مع شركاء الأعمال في النصف الثاني من اليوم ، لكن الأمور ستعود إلى مسارها الصحيح قريبًا، سيكون بعض المهنيين ناجحين أيضًا في خطط الانتقال الخاصة بهم في الخارج..

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

لن يكون العائد من الاستثمارات السابقة جيدًا كما افترضت وقد يؤدي ذلك إلى مشكلة طفيفة في النصف الثاني من اليوم، تجنب الاستثمارات واسعة النطاق اليوم خاصة في مجال المضاربة لأنك لا تريد المخاطرة.