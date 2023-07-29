رئيس حزب البيئة العالمي : تحولنا من الاحتباس الحراري إلى الغليان ..فيديو

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن الاستهلاك الخطير للوقود وراء الارتفاع التاريخي في درجات الحرارة عالميا.

وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تحولنا من الاحتباس الحراري إلى الغليان وهذا يؤدي إلى نقص في الطاقة الكهربائية المطلوبة للتبريد على مستوى العالم".



وأشار الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، : "الكتل الحارة أصبحت أكثر من الكتل الباردة وهذا ما يسبب ارتفاع في درجات الحرارة، فضلا عن القبة الحرارية التي تتأثر بالتغيرات المناخية".