أسباب اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة .. تعرف عليها

تعتبر مشكلة اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة من المشكلات الشائعة التي تواجه السائقين، ويحدث ذلك نتيجة لعدة عوامل مختلفة في الطريق.
أسباب اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة
- تعرض السيارة لصدمة قوية في العجلات عند اجتياز حفرة أو مطب أو عائق في الطريق مما يؤدي الى انحناء محور الدوران.
- اعوجاج أحد جنوط السيارة، وتعتبر إصابة جنوط السيارة بالاعوجاج بسبب تعرّض السيارة إلى حادث ما أو وقوعها في حفرة كبيرة على الطريق، ولذلك يجب إصلاحها أو تغييرها لكي تحافظ على سلامتك وسلامة من معك ومختلف السيارات بجانبك على الطرق أثناء القيادة.
- عطل في نظام التوجيه، ويحدث الاهتزاز في المقود أثناء القيادة بسبب تلف العلبة الخاصّة بعجلة القيادة أو ما يُعرف بعلبة الديركسيون أو في أحد الأذرعة المتصلة بالعجلات.
- انخفاض ضغط الهواء في العجلات.
- تعرض عجلات السيارة لأجسام صلبة مثل المسامير.
- وجود خلل في المكابح، إذا وجدت الاهتزاز يزداد عندما تستعمل المكابح.
- وجود خلل في براغي العجلات، قد تكون أحد البراغي غير مثبتة بالطريقة الصحيحة.