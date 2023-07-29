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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشأت الديهي: 200 ألف شخص ماتوا أثناء بناء مدينة سان بطرسبرج

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 200 ألف شخص ماتوا أثناء بناء مدينة سان بطرسبرج ، مشيرًا إلى أن  متحف هيرميتاج في سان بطرسبرغ، يحتوي على 3 مليون قطعة فنية ، لكبار الرسامين على مستوى العالم.


وتابع "الديهي"، خلال جولة ميدانية بمدينة سان بطرسبرج، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن متحف هيرميتاج يحتوي على  3 مليون قطعة ولوحة ومخطوطة، ولذلك هذا المتحف مزار لكل من يأتي لروسيا.

 دول العالم

وأضاف: روسيا تعتبر من أكبر دول العالم التي تمتلك المتاحف،  حيث تحتوي على أكثر من 2500 متحف تحتوي على أكثر من 80 مليون قطعة فنية ما بين لوحات وأثر ومخطوطات وخلافه 


وأشار إلى أن  أهم مقر ثقافي فني في روسيا الاتحادية بالكامل هو المقر القيصري الذي كان يطلق عليه قصر الشتاء، ويعتبر مكون رئيسي في الشخصية الروسية،  معقبًا: "تجد أثر للفن في كل مكان  في هذه المدينة" .

الإعلامي نشأت الديهي المتاحف بطرسبرغ روسيا الاتحادية سان بطرسبرغ

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