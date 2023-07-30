احذر .. كيفية التعامل مع الإشعارات الضارة وتعطيلها فورا

في بعض الأحيان قد يتلقى المستخدمون تحذيرًا منبثقًا بأن هواتفهم الذكية مصابة ببرامج ضارة، وأحيانا قد يظهر التحذير الخاص بالفيروس من تصفح صفحة ويب، وقد يظهر فقط كإشعار، ومن الشائع تلقي إشعارات وهمية من تطبيقات المتصفح.

وبحسب موقع MakeUseOf فإن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتخاذها فورا لإيقاف الإشعارات المزيفة أو الضارة التي تتلقاها للتخلص من الفيروس ووقف انتشاره على التطبيقات والملفات الخاصة بجهازك.

كيفية التعامل مع الإشعارات المزيفة ؟



قد يظهر الفيروس كنافذة منبثقة أثناء تصفح موقع ويب أو النقر فوق إعلان ، فمن المحتمل أنك على موقع ويب غير آمن ويتم تصيدك بواسطة هذه النوافذ المنبثقة، وحينها يجب عليك إغلاق الموقع وتجنب العودة إليه في المستقبل، وإذا رأيت هذا التحذير بعد النقر فوق إعلان ، فافعل الشيء نفسه.

وإذا تلقيت مثل هذا التنبيه من تطبيق مشبوه مثبت على جهازك؛ فيجب حذفه وإيجاد بديل موثوق، ومع ذلك ، إذا ظهر التحذير كإشعار من المتصفح؛ فقد يكون ذلك مزعجًا، ربما يكون متصفحك قد تعرض للاختراق، أو ربما وافقت عن غير قصد على تلقي مثل هذه الإشعارات غير الدقيقة من موقع ويب ضار.

لا تنقر فوق هذه الإشعارات، وبدلاً من ذلك، اكتشف سبب تلقيك لها عبر متصفحك وقم بتعطيلها، ويمكن أن تختلف عملية تحديد ما إذا كنت قد سمحت لموقع ويب بإرسال إشعارات إليك بناءً على متصفحك، و للتحقق من هذه الإشعارات وتعطيلها على متصفح جوجل كروم Google Chrome ، من خلال اتباع الخطوات التالية: