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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر .. كيفية التعامل مع الإشعارات الضارة وتعطيلها فورا

كيفية التعامل مع
كيفية التعامل مع الإشعارات الضارة وتعطيلها فورا

في بعض الأحيان قد يتلقى المستخدمون تحذيرًا منبثقًا بأن هواتفهم الذكية مصابة ببرامج ضارة، وأحيانا قد يظهر التحذير الخاص بالفيروس من تصفح صفحة ويب، وقد يظهر فقط  كإشعار، ومن الشائع تلقي إشعارات وهمية من تطبيقات المتصفح. 

 

وبحسب موقع MakeUseOf فإن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتخاذها فورا لإيقاف الإشعارات المزيفة أو الضارة التي تتلقاها للتخلص من الفيروس ووقف انتشاره على التطبيقات والملفات الخاصة بجهازك. 

 

كيفية التعامل مع الإشعارات المزيفة ؟ 


قد يظهر الفيروس كنافذة منبثقة أثناء تصفح موقع ويب أو النقر فوق إعلان ، فمن المحتمل أنك على موقع ويب غير آمن ويتم تصيدك بواسطة هذه النوافذ المنبثقة، وحينها يجب عليك إغلاق الموقع وتجنب العودة إليه في المستقبل، وإذا رأيت هذا التحذير بعد النقر فوق إعلان ، فافعل الشيء نفسه.

 

وإذا تلقيت مثل هذا التنبيه من تطبيق مشبوه مثبت على جهازك؛ فيجب حذفه وإيجاد بديل موثوق، ومع ذلك ، إذا ظهر التحذير كإشعار من المتصفح؛ فقد يكون ذلك مزعجًا، ربما يكون متصفحك قد تعرض للاختراق، أو ربما وافقت عن غير قصد على تلقي مثل هذه الإشعارات غير الدقيقة من موقع ويب ضار. 

 

لا تنقر فوق هذه الإشعارات، وبدلاً من ذلك، اكتشف سبب تلقيك لها عبر متصفحك وقم بتعطيلها، ويمكن أن تختلف عملية تحديد ما إذا كنت قد سمحت لموقع ويب بإرسال إشعارات إليك بناءً على متصفحك، و للتحقق من هذه الإشعارات وتعطيلها على متصفح جوجل كروم Google Chrome ، من خلال اتباع الخطوات التالية:

 

  • افتح متصفح جوجل كروم Google Chrome 
  • اضغط على النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى وافتح الإعدادات.
    انتقل إلى الإشعارات .
  • انتقل من خلال جميع مواقع الويب المدرجة ضمن المواقع المسجلة لديك، وإذا وجدت أي موقع مشبوه في القائمة يرسل لك إشعارات؛ فقم بإيقاف تشغيله.
  • ارجع إلى إعدادات Chrome وانتقل إلى إعدادات الموقع ثم  الإشعارات.
  • قم بتعطيل التبديل بجانب الإشعارات.
  • إذا ظهرت بعض مواقع الويب المشبوهة في قائمة الاستثناءات ، فانقر عليها واحدة تلو الأخرى وقم بإيقاف تشغيل التبديل بجوار إظهار الإشعارات لكل موقع على حدة.
  • إذا كنت تستخدم متصفحًا مختلفًا ، فتحقق من موقعه الرسمي على الويب لمعرفة كيفية تعطيل هذه الإشعارات، إذا لم يساعد تعطيل الإشعارات ، واستمر في تلقي تنبيهات الفيروسات المزيفة ، فامسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح ، وتأكد من عدم تغيير محرك البحث الافتراضي ، وأعد ضبط إعدادات المتصفح. 
  • وإذا أمكن، يمكنك حذف تطبيق المتصفح وإعادة تثبيته مرة أخرى للتأكد من خلوه من الفيروسات. 
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