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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز التعاون مع الصين

رئيس كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم السبت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التقى بالوفد الصيني الذي زار بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية وتعهد بتطوير العلاقات بين البلدين إلى 'مستوى جديد'.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم استضاف حفل استقبال للمسؤولين الصينيين بقيادة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي لي هونغ تشونغ يوم الجمعة. كان الوفد الصيني أول من يزور الدولة المنعزلة منذ جائحة كوفيد -19.

وأكدت الوكالة 'تم التأكيد مجددا في المحادثات على موقف الطرفين والحكومتين في البلدين للتعامل مع الوضع الدولي المعقد بمبادرتهما وتطوير الصداقة والتعاون الرفاق بشكل مطرد إلى مرحلة عالية جديدة'.

وعقد الاجتماع بعد أن وقف المسؤولون الصينيون والروس جنبًا إلى جنب مع كيم يوم الخميس أثناء استعراضهم لأحدث صواريخه ذات القدرة النووية والهجوم على طائرات بدون طيار في عرض عسكري في العاصمة بيونغ يانغ.

عارضت روسيا والصين الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب سعيها لامتلاك صواريخ باليستية في السنوات الأخيرة ، وألقت باللوم على التدريبات الأمريكية في المنطقة في إثارة التوترات.

أجرت البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية تدريبات مشتركة ضد الغواصات في المياه قبالة جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا الجنوبية يوم السبت ، في أحدث تدريبات عسكرية من قبل الحلفاء ردًا على ما يسمونه استفزازات كوريا الشمالية.

وقالت البحرية الجنوبية إن التدريبات ، التي شاركت فيها غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية ، يو إس إس أنابوليس ، وصلت إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع ، جرت لمواجهة التهديدات الصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية بشكل أفضل.

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