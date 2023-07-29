منارة ثقافية للشعب المصري|محمد رياض: كل مسرح يتم افتتاحه يعطى فرصة أكبر للإبداع

علّق الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان القومى للمسرح، على افتتاح الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

وقال الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان القومى للمسرح، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "المهرجان به ثلاث مسابقات، منها مسابقة العرض المسرحي وتضم 37 عرضًا، ومسابقة المقال النقدي، ومسابقة التأليف المسرحى للعمل الأول وخلاف الندوات والورش المسرحية".



وأضاف الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان القومى للمسرح: "كل مسرح يتم افتتاحه يعطى فرصة أكبر للإبداع، لأن المسارح تعتبر منارة ثقافية للشعب المصري".



وأشار الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان القومى للمسرح: "الدورة الحالية للمهرجان باسم الفنان عادل إمام، والفنان عادل إمام أكبر من أي تكريم ونحن نحتفل به، ونقول له شكرًا لأنه أعطى للمسرح الكثير".