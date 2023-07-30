بحضور 30 ألف شخص.. كايروكي يشعل أجواء حفل المنارة

أشعل كايروكى أجواء المنارة فى حضور 30 ألف شخص، بمسرح المنارة ارينا، السبت، ولأول مرة في تاريخ الحفلات في مصر والشرق الأوسط تابع أكثر من 100 ألف شخص الحفل أون لاين، وأغنيات الحفل هو من إنتاج شركة كايروكى للإنتاج الفنى وتنظيم شركة ايرشين اكسبيرينسيز وتحت إشراف إدارة المنارة ارينا.

‎وأقيم الحفل الأول يوم الخميس والحفل الثاني، بحضور كبير، وتم خلاله تقديم العديد من أغنيات الفرقة القديمة بالإضافة إلى الألبوم الجديد «روما»، أغاني مسلسل ريفو لأول مرة مع الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانيهم المحببة للجمهور، فيما تقام الحفلة الثانية يوم السبت القادم وسط العديد من المفاجآت المنتظرة.

‎وشهد حفل الخميس حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، مع تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية، حيث تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل "لايڤ" أن يحضرها " أونلاين" في أي مكان يتواجد به بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل "لايڤ".

‎وتُقدم هذه الخدمة أيضًا ميزة لـ حاضري الحفل "أونلاين" وهي اختيار الأغاني التي يقدمها كايروكي خلال الحفل، والتقاط الصور التذكارية معهم، كما تعرض منلي أثناء الحفل صور وڤيديوهات لحاضري الحفل "أونلاين" من خلال "شاشات عرض" على خشبة المسرح، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء مع"كايروكي" من خلال "دويتو غنائي".

‎يذكر أن فريق «كايروكي» طرح مؤخرا ألبوم «روما»، والذي ضم 12 أغنية، وهم «ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين»، إلى جانب أغنية «نفسي أحبك» بالتعاون مع سارة مول، و«تارانتينو» بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو التغطية الإعلامية وديع عزمى.

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