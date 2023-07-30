عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور 30 ألف شخص.. كايروكي يشعل أجواء حفل المنارة

كايروكي
كايروكي

أشعل كايروكى أجواء المنارة فى حضور 30 ألف شخص، بمسرح المنارة ارينا، السبت، ولأول مرة في تاريخ الحفلات في مصر والشرق الأوسط تابع أكثر من 100 ألف شخص الحفل أون لاين، وأغنيات الحفل هو من إنتاج شركة كايروكى للإنتاج الفنى وتنظيم شركة ايرشين اكسبيرينسيز وتحت إشراف إدارة المنارة ارينا.

‎وأقيم الحفل الأول يوم الخميس والحفل الثاني، بحضور كبير، وتم خلاله تقديم العديد من أغنيات الفرقة القديمة بالإضافة إلى الألبوم الجديد «روما»، أغاني مسلسل ريفو لأول مرة مع الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانيهم المحببة للجمهور، فيما تقام الحفلة الثانية يوم السبت القادم وسط العديد من المفاجآت المنتظرة.

‎وشهد حفل الخميس حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، مع تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية، حيث تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل "لايڤ" أن يحضرها " أونلاين" في أي مكان يتواجد به بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل "لايڤ".

‎وتُقدم هذه الخدمة أيضًا ميزة لـ حاضري الحفل "أونلاين" وهي اختيار الأغاني التي يقدمها كايروكي خلال الحفل، والتقاط الصور التذكارية معهم، كما تعرض منلي أثناء الحفل صور وڤيديوهات لحاضري الحفل "أونلاين" من خلال "شاشات عرض" على خشبة المسرح، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء مع"كايروكي" من خلال "دويتو غنائي".

‎يذكر أن فريق «كايروكي» طرح مؤخرا ألبوم «روما»، والذي ضم 12 أغنية، وهم «ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين»، إلى جانب أغنية «نفسي أحبك» بالتعاون مع سارة مول، و«تارانتينو» بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو التغطية الإعلامية وديع عزمى.

WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM (1)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM (1)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM (2)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM (2)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM (3)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM (3)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM (4)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM (4)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM (5)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM (5)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.10 PM
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (1)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (1)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (2)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (2)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (3)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (3)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (4)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (4)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (5)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (5)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (6)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM (6)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.11 PM
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (1)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (1)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (2)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (2)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (3)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (3)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (4)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (4)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (5)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (5)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (6)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM (6)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.12 PM
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.13 PM (1)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.13 PM (1)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.13 PM (2)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.13 PM (2)
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.13 PM
WhatsApp Image 2023-07-29 at 10.52.13 PM
08b99313-1c29-427a-af0f-6cecc89a56ed
08b99313-1c29-427a-af0f-6cecc89a56ed
51583161-23b3-44c0-af47-8137fa58be9a
51583161-23b3-44c0-af47-8137fa58be9a
8be1dd29-6cdf-49c9-bf5c-c4cd892656d9
8be1dd29-6cdf-49c9-bf5c-c4cd892656d9
كايروكي مسرح المنارة مصر المنارة مروان بابلو الاغاني روما ألبوم روما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مثير من كهربا بعد أنباء إيقافه دوليًا

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

الأهلي يعلن رحيل حارس الفريق رسميًا

قبل إعلان نتيجته .. وفاة طالب بـ الثانوية العامة

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

قرار عاجل من الأعلى للجامعات بشأن كليات الطب البشري

ترشيحاتنا

الصفقة المنتظرة.. موعد وصول نجم الأهلي الجديد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. بوتين ليس معزولا والسبب الرئيس السيسي

روسيا مستعدة.. بوتين يحذر من الصدام مع الغرب

سعر عيار 14 اليوم 30 - 7 - 2023

بحضور 30 ألف شخص.. كايروكي يشعل أجواء حفل المنارة

أخبار التعليم| آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .. هل المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة تشترط مجاميع عالية؟.. خبير يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

أكلات آخر الشهر .. طريقة عمل طاجن الفريك بدون لحمة أو فراخ

لا تأكلها بعد أسبوع من فتحها.. أخطاء شائعة عند تناول الجبنة

تعرف على مواعيد عروض البيت الفني للمسرح المشاركة في المهرجان القومي

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ