السعودية تعتزم استضافة محادثات بشأن أوكرانيا وبوتين يحذر من "صدام باشر" مع حلف الناتو في سوريا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بن فرحان يدعو لحل سياسي يضمن عودة الأمن للسودان

بوتين: روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا

العاهل المغربي يتطلع لعودة العلاقات وفتح الحدود مع الجزائر

الخارجية الفلسطينية تُطالب بـ"جرأة دولية" حيال الانتهاكات الإسرائيلية

تركيا تحث الدنمارك على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حرق المصاحف

مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر تسلمت أمس الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ 20 بالقاهرة تحت عنوان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات»، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي.

وتسلمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني.

على الصعيد الإقليمي والدولي، نقلت "الراي" عن وسائل إعلام غربية قولها إن المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة محادثات بين الدول الغربية وأوكرانيا، وعدد من الدول النامية، أوائل الشهر المقبل. ويأمل المسؤولون في أوكرانيا والغرب، أن تُتوج هذه الجهود بقمة سلام في وقت لاحق من هذا العام، حيث يمكن للقادة التوقيع على مبادئ مشتركة، تشكل إطاراً مستقبلياً لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لصالح كييف.

وذكرت "الجريدة" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، شدد على ضرورة إيقاف التصعيد والتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة الاستقرار والأمن للسودان، مؤكدًا خلال اتصال هاتفي من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني. وأكد أيضاً أهمية حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وقالت "القبس" إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أكد أن علاقات بلاده مع الجزائر "هي علاقات مستقرة"، معرباً عن تطلعه "لأن تكون أفضل" وأن يتم فتح الحدود بين البلدين. وأضاف: "نؤكد مرة أخرى، لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعباً، أن المغرب لن يكون أبداً مصدر أي شر أو سوء؛ وكذا الأهمية البالغة، التي نوليها لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين شعبينا".

وأفادت "الأنباء" بأن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي بـ"شجاعة وجرأة دولية"، حيال الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، "والكف عن الخوف والتردد من ردود الفعل الإسرائيلية"، مدينة اعتداءات المستوطنين المستمرة ومنظماتهم المسلحة على الشعب الفلسطيني وممتلكات المواطنين في بلدات وقرى بالضفة الغربية.

دوليًا، نقلت "الوطن" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا، مضيفا أن مبادرة السلام الأفريقية وكذلك المبادرة الصينية يمكنهما أن تكونا أساسا للسلام. وأضاف أن أوكرانيا فقدت 415 دبابة و1300 عربة مدرعة منذ الرابع من يونيو. وقال بوتين في سياق أخر، إن روسيا لا تريد الدخول في صدام مباشر مع قوات حلف شمال الأطلسي في سوريا، مؤكداً استعداد روسيا لمثل هذا الصدام إن كان هناك من يريد وقوعه.

وأضاف: "بمبادرة من الجانب الأمريكي شكلنا في وقت معين آلية خاصة لمنع الصدامات، وهناك ممثلون عن الجانبين يتواصلون مباشرة ولديهم الفرصة للتشاور بشأن أي موقف متأزم".

وقالت "الراي" إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حث الدنمارك على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حرق المصاحف، وفق قول مصدر في الوزارة، منددًا في اتصال هاتفي مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، "بالاعتداءات الدنيئة المستمرة على القرآن".