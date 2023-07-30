متحدث الرياضة: قرار عدم اللعب ليلا يبدأ من مباراة الأهلي والداخلية

قال محمد الشاذلى المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة إن الوزارة أصدرت بيانين يخصان ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتم التنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية.

أكد الشاذلى خلال تصريحات تلفزيوينة لملعب الشمس مع الإعلامى مجدى عبد الغنى أن قرار تقديم مواعيد المباريات وانتهاء إقامتها ليلاً يأتى ترشيدا لاستهلاك الكهربا وليس له علاقة بالتسويق من قريب ولا من بعيد.

كشف الشاذلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سيوجه خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماعات مستمرة مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة لانتهاء الموسم فى شهر يونيو قبل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة إن تقديم المباريات ليس له علاقة باللوائح ولا القوانين مؤكداً أن العالم كله يمر بتغييرات مناخية، مشيرا إلى أن الوزير لم يتحدث فى هذا القرار عن الرياضة فقط، ولكن عن جميع القطاعات فى الدولة.

وأوضح الشاذلى أن قرار تطبيق مواعيد المباريات سيبدأ من اليوم من مباراة الأهلى والداخلية موضحاً أن اللقاء سيقام فى السادسة مساءً.