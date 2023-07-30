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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دونجا يفجّر مفاجأة مدوية عن اعتزال عبد الشافي

عبد الشافي
عبد الشافي

فجّر نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك مفاجأة مدوية بشأن اعتزال محمد عبدالشافى ظهير أيسر الفريق الأبيض المخضرم بنهاية الموسم.

وقال “دونجا” إن عبدالشافى أخبره بأنه لم يعلن اعتزاله بنهاية الموسم مثلما تردد.

وأشار “دونجا” إلى أن لاعبى الزمالك يقدرون القيمة الكبيرة الفنية والأخلاقية لمحمد عبدالشافى وسنعقد جلسة معه عقب البطولة العربية من أجل إقناعه بالبقاء معنا، خاصة أننا فى حاجة لتواجده فى غرفة خلع الملابس  بعد الاطمئنان على إصابته فى الركبة.

وأعرب عن سعادته بتواجد محمود حمدى الونش وعبدالشافى لدعم الفريق فى البطولة العربية رغم إصابتهما لما لهما من قيمة كبيرة.

واستهل الزمالك، مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بالفوز 4-0 على الاتحاد المنستيري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشباب السعودي غدا الاثنين في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من البطولة العربية

 

دونجا محمد عبدالشافي عبدالشافي الزمالك الشباب السعودي

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