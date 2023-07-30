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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقصلة كولر| بالأسماء.. رحيل 9 لاعبين عن النادي الأهلي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

سلط موقع ترانسفير ماركت العالمي الضوء على قائمة الراحلين عن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورحل أيمن أشرف إلى البنك الأهلي ولويس ميكيسوني إلى سيمبا التنزاني، في صفتي انتقال حر.
وانضم الرباعي علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" ومصطفى فوزي إلى نادي زد.
وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري وعاد حسام حسن إلى سموحة، وبرونو سافيو إلى بوليفار البوليفي.

قائمة الراحلين عن النادي الأهلي 

 

الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية:


في سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الداخلية، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر.

ويستهدف فريق الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، تحقيق الفوز على الداخلية، ومواصلة رحلة الحفاظ على اللقب

في المقابل، يطمح فريق الداخلية في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الأهلي، ومواصلة مشواره في كأس مصر.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الأهلي والداخلية كانت في شهر فبراير الماضي بمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل 1-1.

الأهلى النادي الأهلي ترانسفير ماركت أيمن أشرف كولر ميكيسوني حمدي فتحي سافيو

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