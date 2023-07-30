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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد روسي باستخدام سلاح نووي في الحرب ضد أوكرانيا

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي أثار من قبل شبح نشوب صراع نووي حول أوكرانيا، اليوم الأحد، إن موسكو ستضطر إلى استخدام سلاح نووي إذا نجح هجوم كييف المضاد المستمر، وذلك وفقا لما نشرته “رويترز”. 

وأضاف ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وهو هيئة يرأسها الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالة على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “روسيا ستضطر إلى التراجع عن عقيدتها النووية في مثل هذا السيناريو، تخيلوا لو نجح الهجوم المدعوم من قبل الناتو وقاموا بتمزيق جزء من أرضنا فسنضطر إلى استخدام سلاح نووي وفقا لقواعد مرسوم صادر عن رئيس روسيا”.

وتابع: “ببساطة لن يكون هناك خيار آخر، لذا يجب على أعدائنا الدعاء من أجل نجاح محاربينا. هذه هي الحالة الوحيدة التي تتأكدون خلالها عدم إشعال حريق نووي عالمي”. 

يبدو أن ميدفيديف، الذي نصب نفسه على أنه أحد أكثر أصوات موسكو تشددًا، يشير إلى جزء من العقيدة النووية الروسية التي تنص على أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ردًا على العدوان على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية والذي يهدد وجود الأسلحة النووية في الدولة الروسية.

تحاول أوكرانيا استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا من جانب واحد وأعلنت أنها جزء من أراضيها، وهي خطوة أدانتها كييف وجزء كبير من الغرب.

واتهم منتقدو الكرملين ميدفيديف بالإدلاء بتصريحات متطرفة في محاولة لثني الدول الغربية عن الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالسلاح.

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