عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان.. ارتفاع عدد القتلى في انفجار الحزب الديني إلى 40 شخصا

انفجار في باكستان
انفجار في باكستان

أفادت وسائل باكستانية، اليوم الأحد، بارتفاع ضحايا انفجار استهدف اجتماع حزب سياسي ديني في شمال غرب باكستان إلى 40 وفاة.

واستهدف انفجار اليوم، الأحد، تجمعًا مواليًا لـ حركة طالبان في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان، حيث أصيب 10 أشخاص بجروح في انفجار قنبلة في باكستان شمال غرب إقليم هوبر باختونخوا في سونداي.

وذكرت وكالة “شينخوا” الصينية نقلًا عن وسائل إعلام، أن قنبلة انفجرت في اجتماع لجماعة علماء الإسلام فضل في منطقة باجور في خيبر بختونخوا بباكستان، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين.

وتتواجد فرق من الشرطة ورجال الإنقاذ في الموقع، ويتم اتخاذ الترتيبات لنقل الجرحى إلى المستشفى.

في الوقت نفسه، بدأت الشرطة في جمع الأدلة والتحقيق لمعرفة من السبب.

حريق ضخم بمدرسة حكومية في باكستان.. والسكان يحذرون من احتجاجات عارمة

المبعوث الصيني يصل باكستان غدا احتفالا بذكرى الممر الاقتصادي المشترك

باكستان منطقة باجور حركة طالبان جماعة علماء الإسلام انفجار في باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

باستثناء تلك المناطق.. أماكن وتوقيت انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

سبب صادم .. الطبيب الشرعي يشرح جثمان ابن الفنان حسن يوسف

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد برقم الجلوس الآن

بعد غرق نجل حسن يوسف.. مفاجأة صادمة لمستأجري الشواطئ بقرى الساحل الشمالي

موضوعات متعلقة

مقتل 5 وإصابة 35 آخرين.. انفجار يستهدف تجمعًا مواليًا لطالبان في باكستان

حريق ضخم بمدرسة حكومية في باكستان.. والسكان يحذرون من احتجاجات عارمة

المبعوث الصيني يصل باكستان غدا احتفالا بذكرى الممر الاقتصادي المشترك

خططوا لعمليات تفجيرية.. باكستان تعلن اعتقال 10 إرهابيين

أمين عام التعاون الخليجي: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع باكستان

باكستان توقع اتفاقية مع أذربيجان لاستيراد الغاز المسال

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

بينهم طفل.. مصرع 4 أشخاص بسبب الفيضانات في باكستان

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد .. سجل الآن

هؤلاء المشاهير عقدتهم قيادة السيارات| تفاصيل

اتكسفنا واحنا بنتفرج| استياء من مشهد أحمد السعدني وهنا الزاهد في "سيب وأنا سيب"

إعلان عاجل من جنوب إفريقيا بشأن مشاركة بوتين في قمة البريكس

قلب الموازين.. إعلان صادم من إيطاليا بشأن نتيجة الحرب في أوكرانيا

إسرائيل ترصد 27 مليار دولار للربط البري مع السعودية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول القهوة بدون سكر

فيديو يثير الجدل للرقصة الأخيرة لشاب توفى خلال حفل خطوبته

طريقة عمل الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتي الأصلية

انتشار داء الكلب بالهند.. طفلة مصابة بفيروس تعض 40 شخصا

فيديو

انهيار والديه .. تفاصيل غرق عبدالله حسن يوسف وشمس البارودي «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

مهارات رضا سليم.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ