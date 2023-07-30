عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق ضخم بمدرسة حكومية في باكستان.. والسكان يحذرون من احتجاجات عارمة

حريق
حريق

أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن حريقا ضخما  دمر المدرسة الثانوية الحكومية في منطقة خوازاخيلا تيهسيل الباكستانية.

ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حيث تم إغلاق المدرسة للعطلة صيفية.

وقال حارس المدرسة عمران خان للصحفيين إن الحريق بدأ بسبب ماس كهربائى في بطاريات يو بي إس في المكاتب مما أدى إلى إتلاف السجلات وتدمير الأثاث وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من السلع.

وأكد أنه لم يصب أحد بأذى في الحادث حيث كان الطلاب والموظفون في إجازة لقضاء العطلة الصيفية. ومع ذلك، اعترض السكان على كلام الحارس وقالوا إن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون بطاريات UPS غير مشحونة بسبب تعليق الطاقة لفترة طويلة.

وأصروا على أن حارس المدرسة لم يكن موجودا في المبنى وقت اندلاع الحريق، لذلك اشتبهوا في تورط "عناصر مؤذية" فيه.

وقال السكان أيضا إن كل من عناصر الإطفاء وعمال الإنقاذ وصلوا إلى المدرسة في وقت متأخر جدا على الرغم من إبلاغهم بالحريق "في الوقت المحدد".

أخبر أحد شهود العيان صحيفة "داون" الباكستانية أن الحريق اندلع حول تسع غرف إلى جانب الشرفة والمكاتب التي دمرت المكاتب والكراسي والمراوح والخزائن وغيرها من السلع، مشيرا إلى  أن الناس لم يتمكنوا من التعرف على أسباب الحريق حيث تبتعد المدرسة عن المناطق السكنية.

ودعا السكان إلى إجراء تحقيق فوري للتأكد من سبب الحريق وحذروا من أنه إذا لم تلبي السلطات الطلب، فإنها ستشن احتجاجات في الشوارع. قالوا إن المدرسة لديها طلاب من الفتيان والفتيات يخدمون سكان حوالي خمس قرى.

كما طالبوا بإعادة التأهيل الفوري للمدرسة وتوفير السلع للمدارس لضمان عدم تعرض الطلاب لأي خسائر في التعلم.

وعند الاتصال به، قال نائب ضابط التعليم في المنطقة فضل خالق إنه زار المدرسة بعد فترة وجيزة من علمه بالحريق.

وقال: "لقد أجريت تحقيقا أوليا وشكلت فريقا للتأكد من سبب الحريق". وقال إن إدارة الاتصالات والأعمال تقع على عاتق إدارة الاتصالات مسؤولية تقييم الضرر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

لم يلتزم بتحذيرات ارتفاع الأمواج.. تعرف على أسباب غرق نجل الفنان حسن يوسف

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة تنتظر مسرب نتيجة الثانوية العامة

بسبب الأعلاف.. تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم وهذا ثمن البانية الآن

مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة غرب كندا

حريق ضخم بمدرسة حكومية في باكستان.. والسكان يحذرون من احتجاجات عارمة

جنون أسعار السجائر.. تفاصيل الضرائب المفروضة على الدخان والتبغ بالقانون |وموعد التطبيق

صاحب فضل علينا|«خالتي فرنسا».. احترفت صناعة «الفخار» منذ الصغر لتصبح متحدثًا شعبيًا للحرفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي| 3 فوائد للصداقة لن تتوقعها.. أهمها الحماية من مرض خطير

الجثمان في المشرحة .. تفاصيل الكشف الطبي وسر وفاة ابن حسن يوسف

رسميًا.. نشر جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بكافة المحافظات| شاهد

كلها فرحة.. صور خاصة لأسرة حسن يوسف قبل وفاة نجله غرقا

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ