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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محطة جديدة للمتهمين بقتل طبيب الساحل ودفنه في العيادة|تفاصيل

طبيب الساحل
طبيب الساحل

محطة جديدة ينتظرها المتهمون في قضية طبيب الساحل، حيث من المنتظر عرضهم على قاضي المعارضات يوم 1 أغسطس لنظر جلسة تجديد حبسهم في إتهامهم بقتل الطبيب أسامة صبور طبيب الساحل الشهير ودفنه في العيادة.

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تفاصيل جديدة في مقتل طبيب الساحل

وصرح محامي طبيب الساحل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بأنه سبق وتقدم بطلب للنيابة العامة في القاهرة لحصول أسرة طبيب الساحل، على متعلقاته الشخصية والمتواجدة في دولاب بمعهد ناصر، وقررت النيابة حينها بأن المتعلقات ليست على ذمة القضية، وأخطرتهم بالتوجه إلى إدارة معهد ناصر للحصول عليها.

وأضاف محامي طبيب الساحل بأنه فوجئ باتصال من أطباء معهد ناصر في الثانية عشرة من صباح اليوم، بوجود قوة من مباحث الساحل تريد الحصول على متعلقات الطبيب أسامة توفيق، وقامت إدارة المعهد بإخطار النيابة العامة، التي انتقلت وتحفظت على المتعلقات تمهيدا لتسليمها إلى أسرة الطبيب.

وكان محامي طبيب الساحل كشف مفاجآت في قضية مقتل الدكتور أسامة توفيق صبور الشهير بـ طبيب الساحل، وذلك بشأن القاتل الدكتور أحمد شحته والذي ضلل أهل وأصدقاء المجني عليه خلال فترة البحث عنه.

وقال إن المتهم الأول أحمد شحتة بعد قيامه بقتل طبيب الساحل ودفنه في العيادة، حاول تضليل أسرة الطبيب وزملائه في العمل، بعدما انتشرت أخبار اختفائه لإبعاد الشكوك حوله، حيث أكد لهم أن سبب تغيبه عن العمل واختفائه هو القبض عليه على ذمة قضية أموال عامة.

واستعلمت أسرة الدكتور أسامة توفيق طبيب الساحل عن هذه المعلومات في مباحث الأموال العامة، وتبين عدم صحتها، ومن ثم عاد ليخبر زملاءه بأن طبيب الساحل زميله بمعهد ناصر قد يكون ألقى القبض عليه بقطاع الأمن الوطني، وهو أيضا ما توصلت أسرة المجني عليه إلى عدم صحته، وبدأت الشكوك تدب في نفوس أسرة الدكتور أسامة حول المتهم.

وأكد دفاع طبيب الساحل، أنه في اليوم الثاني للحادث حضر أحد أصدقاء طبيب الساحل إلى معهد ناصر وتقابل مع الطبيب المتهم، وسأله عن طبيب الساحل، وذلك بعدما أغلق كافة هواتفه وأخبره بأنه كان من المفترض أنه يقابله لشراء بدلة لحضور أحد حفلات الزفاف معه، وظهرت معالم القلق والتوتر على الطبيب المتهم، وسأل صديق طبيب الساحل: من أنت وماذا تريد ولماذا تسأل عن الدكتور أسامة؟ وسأله عما إذا كان هناك شخص له عند المجني عليه أموال أو إيصالات أمانة؟ وأخبره صديق الدكتور أسامة بأنه لا يعلم.

واختتم المحامي تصريحاته بأن التفسير الوحيد لقيام المتهم بتضليل أهل المجني عليه طبيب الساحل هو محاولة الإفلات من جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما سيكشفه تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان المجني عليه طبيب الساحل.

طبيب الساحل الطبيب اسامة صبور معهد ناصر طبيب معهد ناصر الساحل

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