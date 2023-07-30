جويل مردينيان تبرز أنوثتها بملابس البحر

حرصت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إستمتاعها بالأجازة الصيفية.

ظهرت جويل مردينيان في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت مايوه غير تقليدي مصنوع من التريكو مما أثار الجدل بين متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.

كشفت إطلالة جويل مردينيان، عن رسمة التاتو، بالإضافة إلي ذلك نسقت مع إطلالتها نظارة شمس كبيرة الحجم باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج مما كشف عن جمالها.

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.



الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا، ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.