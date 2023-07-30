عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جويل مردينيان تبرز أنوثتها بملابس البحر

جويل مردينيان
جويل مردينيان

حرصت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إستمتاعها بالأجازة الصيفية.

ظهرت جويل مردينيان في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت مايوه غير تقليدي مصنوع من التريكو مما أثار الجدل بين متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.

كشفت إطلالة جويل مردينيان، عن رسمة التاتو، بالإضافة إلي ذلك نسقت مع إطلالتها نظارة شمس كبيرة الحجم باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج مما كشف عن جمالها.

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.


الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا، ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.

 

IMG_٢٠٢٣٠٧٣٠_٠٥٢٧٢٠
IMG_٢٠٢٣٠٧٣٠_٠٥٢٧٢٠
IMG_٢٠٢٣٠٧٣٠_٠٥٢٧١١
IMG_٢٠٢٣٠٧٣٠_٠٥٢٧١١
IMG_٢٠٢٣٠٧٣٠_٠٥٢٦٥٥
IMG_٢٠٢٣٠٧٣٠_٠٥٢٦٥٥
IMG_٢٠٢٣٠٧٣٠_٠٥٢٦٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٧٣٠_٠٥٢٦٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٧٣٠_٠٥٢٦٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٧٣٠_٠٥٢٦٣٩

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

لماذا لم يتم دفن نجل الفنان حسن يوسف أو تسليم الجثمان |تفاصيل

نزل البحر بالليل.. تفاصيل صادمة حول غرق ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

ترشيحاتنا

قوة مرعبة .. الكشف عن أخطر الأسلحة الروسية في أوكرانيا

بهذا السعر .. أركب تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

حماية المستهلك 24 والمحل بـ 53 .. خناقة على علبة سجاير كليوباترا في 6 أكتوبر

وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة| صورة

نائب رئيس شعبة الأرز يكشف مفاجأة بشأن الأسعار.. فيديو

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة لافتة

تعويض 2 مليون دولار..راكب يعتدي على أم وابنتها على متن طائرة أمريكية

أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

فيديو

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ