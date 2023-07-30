قوة مرعبة .. الكشف عن أخطر الأسلحة الروسية في أوكرانيا

قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن مقاتلة الجيل الخامس الروسية “سو-57”، الملقبة بـ"المجرم" و"قاتلة الرادارات"، هي أخطر الطائرات في القوات الجوية الروسية.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن "أهم خصائصها هي القدرة الاستثنائية على المناورة، والقوة العالية لصواريخ آر-77 إم و آر-37 إم جو-جو، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات صواريخ كروز، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في المستقبل القريب".

وأشارت إلى أن “سو-57” تشارك بنشاط في العمليات القتالية، حيث يستخدمها الجيش الروسي في المعارك ضد القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الأوكراني”.

وفي وقت سابق، قالت مجلة “ميلتيري ووتش” الأمريكية، إن المروحيات الروسية كا-52 ومي-28 تسببت في أضرار جسيمة للألوية الآلية المشاركة في الهجوم المضاد لـ الجيش الأوكراني.

وأوضحت المجلة أن “الروس وجهوا ضربات ناجحة على الأهداف الرئيسية في أوكرانيا باستخدام المروحيات، والتي بسببها تعاني الألوية الآلية للقوات المسلحة الأوكرانية من خسائر فادحة”.

وأضافت: “يتم حرق أحدث المدرعات الأمريكية والدبابات الألمانية بكميات ضخمة على خط التماس للقوات الروسية والأوكرانية”.