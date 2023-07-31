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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يقود اتحاد جدة لربع نهائي كأس الملك سلمان بالفوز على الصفاقسي

كريم بنزيما
كريم بنزيما

نجح فريق اتحاد جدة السعودي في تحقيق الفوز على نظيره الصفاقسي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال العربية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة ٦٣.

وشهدت المباراة حصول كل من حسين علي وبالا كونتي في الدقائق ٤١ و٨٤.

وبدأ الاتحاد السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – زكريا هوساوي – صالح العمري.

خط الوسط: طارق حامد – إيجور كورنادو - جواو جوتا – رومارينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما – عبد الرزاق حمد الله.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق اتحاد جدة السعودي صدارة المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط ليحسم تأهله بشكل رسمي إلى ربع نهائي البطولة، بينما يأتي فريق الصفاقسي التونسي متذيلاً للترتيب بدون نقاط ليودع البطولة رسميا.

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