عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احترس.. الإفتاء تحذر من تصرف يبطل السجود يقع فيه البعض

صدى البلد

حذر الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، من السجود على طرف ثوب متصل بجسم الإنسان المصلي، مؤكدا أنه لو لم يكن الإنسان مرتديا لهذا الثوب ووجد الأرض التي سيسجد عليها بها تراب أو بها برودة؛ فإنه يجوز له أن يسجد على ثوب له بجواره في الصلاة.

وأوضح «ممدوح» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: حكم السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي ؟ أن المذهب الشافعي يرى عدم صحة السجود على العمامة التي يرتديها المصلي أو الخمار الذي ترتديه المرأة المصلية.

وأشار إلى أن المذهب الحنبلي أجاز السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي، لافتا إلى أن الأحوط ألا يسجد الإنسان على طرف ثوب يرتديه المصلي.

هل يجوز الدعاء بالأمور الدنيوية في السجود
 

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر صفحة دار الإفتاء على الفيس بوك، مضمونه " حكم الدعاء بالأمور الدنيوية في السجود ؟ "

وقال "عويضة " في إجابته، أن هذا الرأي منسوب لبعض من الحنابلة  يروا أنه لا يجوز للمصلي الدعاء في السجود بأمر من أمور الدنيا، مؤكدا أن هذا كلام عار من الصحة تماما، مشيرا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"

وتابع أمين الفتوى، أن المصلى يجوز له الدعاء بما شاء من خيري الدنيا والاخرة ولا يوجد إثم في ذلك .

هل ضم القدمين في السجود يؤثر على صحة الصلاة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ضم القدمين في السجود خلاف الأفضل إذ من المستحب للساجد أن يفرق بين قدميه ولا يضمهما.


واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 431، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه وبين قدميه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: قال أصحابنا: يكون بين قدميه قدر شبر، والسنة أن ينصب قدميه وأن يكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها.

وقال إمام الحرمين: ظاهر النص أنه يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض في السجود ، كما أنه لا ينبغي أن لا تثير مثل هذه المسألة الاختلاف بين الناس؛ فالأمر فيها واسع.  

دار الإفتاء السجود الصلاة الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 ..وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولي

نتيجة الثانوية العام بالمدارس .. رسائل مهمة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد| درجاتك هنا

تصريح عاجل من وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة| تفاصيل

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023؟|رابط مجاني على صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

ترشيحاتنا

نسمة هواء.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين يستمر لمدة 5 أيام

إيران.. مصرع شخصين في تحطم طائرة تدريب غرب طهران

احترس.. الإفتاء تحذر من تصرف يبطل السجود يقع فيه البعض

أسباب ترشيد استخدام المضادات الحيوية .. هيئة الدواء تجيب

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 31-7-2023

لطلاب الثانوية العامة.. دعاء التفوق وراحة البال وفك الكروب والصبر على النتائج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة...نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| بعد غرق نجل حسن يوسف.. معلومات صادمة عن إسفكسيا الغرق...إطلالات البلوجر أحلام بعد انفصالها للمرة الثانية

الموسيقار يصل مطار القاهرة.. تفاصيل الساعات الأولى لـ رضا سليم في الأهلي

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ