تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون وأندرويد.. محتالون يسرقون أموالك عبر تطبيق شهير

أصدر عدد من خبراء الأمن السيبراني تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من خطورة النقر على روابط معينة في الرسائل الخاصة بتطبيق شهير، حيث يستغل المحتالون هذه الروابط لسرقة أموال المستخدمين.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن الخبراء حذروا من أن عدد من المحتالين يستهدفون مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram من خلال عملية احتيال تهدف إلى سرقة أموالهم ومعلوماتهم.

ويحاول المحتالون التظاهر بأنهم فنانين ويريدون استخدام عدد من الصور الموجودة على حساب إنستجرام Instagram لاستخدامها في مشروع ما، مع عرض الدفع مقابل استخدام الصور.

وفقا للصحيفة فإن المحتالين في أغلب الأحيان ، سيعرضون على الضحية الدفع مقابل استخدام صورهم، وبمجرد أن يتأكدوا من قبول العرض، سيطلبون الحصول على معلومات شخصية، من بينها الاسم الأول واسم العائلة ، والبريد الإلكتروني ، واسم المؤسسة المصرفية.

وبمجرد حصول المحتال على معلوماتك الشخصية ، يمكنه استخدامها لمحاولة اختراق حساباتك، وسرقة أموالك، وفي بعض الحالات الأخرى ، قد يرسلون شيكًا مزيفًا، وفي هذه الحالة سوف يلاحظ البنك الذي تتعامل معه أن هذا الشيك غير شرعي ويطلب منك سداده.

ونصح الخبراء بضرورة الحذر دائمًا من أي رسائل من الغرباء على إنستجرام Instagram، وفي حالة تلقي رسالة ما، فلا يجب النقر فوق أي روابط أو إعطاء أي معلومات شخصية.

كما لا يجب الموافقة على السماح لأي شخص باستخدام صورك لأي أغراض تجارية بدون عقد، كما يجب أن يكون لديك شخص ما يتفحصه، وكن حذرًا بشأن المعلومات التي تشاركها عبر الإنترنت ومنها عدم مشاركة اسمك بالكامل أو عنوانك أو معلوماتك الشخصية الأخرى مطلقًا.