أحمد حسن يعلن إجراء طارق حامد جراحة ناجحة بعد إصابته أمام الصفاقسي

أعلن اللاعب أحمد حسن إجراء طارق حامد لعملية جراحية ناجحة بعد الإصابة التى تعرض لها في لقاء الصفاقسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"اتحاد جدة يعلن إجراء طارق حامد لعملية جراحية ناجحة بعد الإصابة التى تعرض لها في لقاء الصفاقسي".

وكان طارق حامد قد تعرض للإصابة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول لمباراة فريقه أمام الصفاقسي التونسي في البطولة العربية بعد تدخل عنيف من حسين الساعدي لاعب الفريق التونسي تلقى على إثره البطاقة الحمراء.

وكتب حساب نادي الاتحاد السعودي عبر “تويتر” "أجرى طارق حامد عملية جراحية تكللت بالنجاح على موضع إصابته أمام الصفاقسي".

وكان تم نقل طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى مستشفى قريبة من مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، للاطمئنان على سلامته قبل أن يخضع لجراحة ناجحة.

ولم يتمكن اللاعب المصري من إكمال المباراة وخرج متأثرًا بالإصابة، بعدما تلقى الإسعافات الأولية بواسطة الجهاز الطبي داخل أرضية الملعب.