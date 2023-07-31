أنا بخير .. أول تعليق من طارق حامد بعد تعرضه للإصابة

شارك اللاعب طارق حامد، صورة له أثناء تعرضه للإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وطمأن طارق حامد، جمهوره قائلاً: "لحظة ممكن تغير كل حاجة.. أنا بخير الحمدلله".

أعلن نادي الاتحاد السعودي خضوع لاعبه المصري طارق حامد لجراحة في الوجه بعد خروجه مصاباً أمام الصفاقسي التونسي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وكان طارق حامد قد تعرض للإصابة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول لمباراة فريقه أمام الصفاقسي التونسي في البطولة العربية بعد تدخل عنيف من حسين الساعدي لاعب الفريق التونسي تلقى على إثره البطاقة الحمراء.

وكتب حساب نادي الاتحاد السعودي عبر “تويتر” "أجرى طارق حامد عملية جراحية تكللت بالنجاح على موضع إصابته أمام الصفاقسي".

وتم نقل طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى مستشفى قريبة من مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، للاطمئنان على سلامته قبل أن يخضع لجراحة ناجحة.

ولم يتمكن اللاعب المصري من إكمال المباراة وخرج متأثرًا بالإصابة، بعدما تلقى الإسعافات الأولية بواسطة الجهاز الطبي داخل أرضية الملعب.